Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 15 ноября можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска продолжают наступательные действия в ДНР. В ходе боев за Павловку ВС РФ уничтожили до 1400 украинских военнослужащих, два самолета Су-25 Воздушных сил Украины и вертолет Ми-8



Кроме того, российские войска сорвали атаку двух ротных групп ВСУ в направлении Куземовки в ЛНР, отбросив противника на исходный рубеж



«ВСУ предпринимали безуспешные попытки атак на Краснолиманском направлении, до 90 украинских военнослужащих уничтожено», — заявил Конашенков.



Также средства ПВО РФ за сутки уничтожили семь беспилотников в Херсонской области, ЛНР и ДНР, а также три снаряда РСЗО HIMARS.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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