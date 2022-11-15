Пожароопасный сезон закончился в Хабаровском крае

Пожароопасный сезон завершился на территории Хабаровского края. Общая площадь горения в 2022 году составила почти 54 тыс. га.

По данным министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона, количество очагов возгораний сократилось по сравнению с 2021 годом на 42. За нынешний сезон произошло 310 пожаров. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

В первые сутки после обнаружения ликвидировали 86% всех лесных очагов, что соответствует нормативам. По решению главы региона в 2022 году на 70% было увеличено количество парашютистов-десантников до 305 человек. В выполнении авиазаданий задействовали 18 воздушных судов, которые налетали больше 17 тыс. часов.

Сложная обстановка с пожарами сохранялась в регионе до середины августа. В северных районах пожары происходили из-за сухих гроз. Для привлечения к тушению пожаров дополнительных сил и средств в Хабаровском крае вводили режимы ЧС регионального и федерального характеров.

Днем ранее сообщалось о завершении пожароопасного сезона в Челябинской области. Вероятность возгораний значительно снизилась в связи с похолоданием.