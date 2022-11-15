Москалькова сообщила о проверке видео с «казнью» экс-заключенного

Следственные органы проверяют подлинность видеоролика, на котором, предположительно, бывшего участника «Группы Вагнера», перешедшего в ходе специальной военной операции на сторону Украины, бьют по голове кувалдой. Об этом 15 ноября заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Об этом видео ей известно, подчеркнула правозащитница в беседе с журналистами.

«Любая жестокость и противоправность требует вмешательства государства, и я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой фактов и установлением истинного положения дел, с тем чтобы определить, подлинные ли они и кто виновен в этих событиях», — добавила Москалькова.