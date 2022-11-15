Экс-чиновник ожидает суда за недостроенный детсад в Новосибирске

В Новосибирске за недостроенный детский сад ожидает суда 54-летний бывший глава регионального управления капстроительства Юрий Бутримов. Об этом сообщат пресс-служба областной прокуратуры.

Следствие полагает, что в период с 11 июля по 11 ноября 2021 года глава управления решил «приукрасить действительное положение дел при строительстве детсада» в поселке Чаны и подписал акты выполненных работ. На основании документов подрядчику перевели 13,4 млн рублей за работы, которые не были выполнены.

Экс-чиновник ожидает суда по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Свою вину в совершении преступления он признал. Обвинительное заключение уже утверждено, материалы переданы в суд для рассмотрения. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы, пишет altapress.ru.

Кроме того, продолжается расследование другого уголовного дела о хищении денежных средств при строительстве детсада.