Свалки возле аэропорта в Чите ликвидируют за 4,5 млн рублей

В Чите объявили аукцион на ликвидацию несанкционированных свалок возле аэродрома Кадала. Начальная стоимость контракта составляет 4,5 млн рублей.

Согласно документации, всего необходимо ликвидировать восемь скоплений мусора. Подрядчику предстоит собрать и транспортировать отходы. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

Работы необходимо выполнить в течение 20 дней с момента подписания контракта.

Днем ранее сообщалось о взыскании 73,9 млн рублей с организаторов несанкционированной свалки в Ставропольском крае. Мусор оставляли на почве, не имеющей твердого покрытия, рядом с памятником природы — холмом Клин-Яр.