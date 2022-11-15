Песков переадресовал Минобороны вопрос о предложении Зеленского по обмену

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 15 ноября, переадресовал Минобороны предложение украинского лидера Владимира Зеленского обменять военнопленных по формуле «всех на всех».

Песков напомнил, что Министерство обороны РФ специализируется на вопросе обмена. Ведомство определяет форматы и осуществляет необходимые контакты для этого, добавил он.

«Ну, у нас есть соответствующие ведомства, которые занимаются вопросом обменов, в первую очередь Министерство обороны, и именно они определяют форматы и осуществляют необходимые контакты для этого», — подчеркнул официальный представитель Кремля, общаясь с журналистами.

Свое отношение к данной инициативе пресс-секретарь президента РФ раскрывать не стал.

Зеленский выступил с предложением обмена пленных «всех на всех» ранее в этот день во время видеообращения к участникам саммита G20. Он считает, что это «единственно реальная модель освобождения пленников».

3 ноября в результате переговоров с территории Украины были возвращены 107 военнопленных Вооруженных сил (ВС) РФ. В Минобороны подчеркнули, что всем оказывается также и необходимая психологическая помощь.

До этого, 29 октября, с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 50 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность в условиях плена. Самолетами Воздушно-космических сил они были доставлены в столицу на лечение и реабилитацию.

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках по причине участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

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