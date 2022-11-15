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Песков назвал цель резолюции о репарациях Украине

Песков назвал резолюцию ГА ООН о репарациях Украине формализацией грабежа золотовалютных резервов РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Авторы резолюции о репарациях Украине пытаются завершить грабеж золотовалютных резервов России (ЗВР), которые были совершенно незаконным образом заблокированы. Об этом заявил во вторник, 15 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это формализация этого грабежа с использованием площадки ООН. Решение не является юридически обязывающим, так и будем относиться и разумеется категорически против этого», — сказал Песков журналистам.

Он также ответил на вопрос, планирует ли Россия восстанавливать разрушенные объекты на Украине. «Нет, об этом речи не идет», — указал Песков.

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При этом он добавил, что на территории РФ уже развернуты широкомасштабные работы по восстановлению объектов, подвергшихся ударам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В понедельник Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине. Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались. Заседание прошло по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины.

В тот же день глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал проект однобоким и абсурдным с правовой точки зрения документом. По его словам, он на уровне ООН легализует неприкрытый грабеж международного масштаба.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что воровство чужих активов никогда не доводило до добра.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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