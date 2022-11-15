Зоопарк Дортмунда закроет свой дом с тропическими животными из-за энергетического кризиса

Зоопарк немецкого города Дортмунд намерен закрыть дом с тропической флорой и фауной к концу 2022 года из-за энергетического кризиса. Некоторые из 150 животных уже переехали в другое место, передает телеканал «Известия». Дом амазонки проработал ровно 30 лет начиная с 1992 года. В здании были неисправны системы отопления и вентиляции, были устаревшие окна. Из-за этого оно потребляло больше энергии. Руководство решило, что легче будет закрыть дом амазонки, чем модернизировать его.

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