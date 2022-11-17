Психолог назвала способы выстроить личные границы на работе

Психолог АСТ, терапевт, коуч «Психодемии» Людмила Головина рассказала «Известиям», как выстроить личные границы в рабочем коллективе, сохранив при этом эффективность работы и не испортив отношения с коллегами.

Как отметила психолог, определение личных границ — одно из основных условий психологического комфорта на рабочем месте.

«Привычка быть удобным, со всем соглашаться и не отстаивать свои интересы ежедневно закрепляет человека в мысли «я недостаточно хорош», «на мне все ездят», «меня никто не ценит» и так далее. Как может выглядеть нарушение границ на работе? Мне пишут и звонят в нерабочее время, ожидая мгновенный ответ, просят помощи и сочувствия к проблемам, делятся личным и задают неуместные вопросы, грубо и неуважительно общаются», — объяснила специалист.

При этом люди часто молчат, не говорят о своих недовольствах, опасаясь конфликтов или потери работы. Однако такое поведение крайне негативно сказывается на самочувствии, личной эффективности и отношениях с коллегами.

В первую очередь Головина рекомендовала научиться замечать нарушение личных границ, то есть смотреть на свой дискомфорт как на важный сигнал, а не «видеть в нем очередное подтверждение своего несовершенства».

«Задать себе вопрос: что для меня приемлемо, а что недопустимо в рабочем процессе и отношениях с коллегами?» — подчеркнула она.

Важным также является говорить о том, что не нравится, так как, хотя замалчивание обид помогает уходить от конфликтов, но копить агрессию, это не выход, это демонстрация окружающим того, что «со мной так можно».

Кроме того, Головина советовала предлагать коллегам поиск совместного решения.

«Собеседник узнает о том, что перешел ваши границы, но это не будет воспринято им как нападение», — отметила психолог.

При этом не стоит отступать от выбранной схемы поведения.

Руководитель направления внутренних коммуникаций и корпоративной культуры hh.ru Ксения Степанова, в свою очередь, добавила, что еще на этапе собеседования важно изучить всю возможную информацию о работодателе, задать вопросы рекрутерам и будущим коллегам. Это поможет понять, насколько здоровый психологический климат царит в компании или в коллективе.

По словам эксперта, первые дни в новой компании — идеальное время для анализа обстановки в коллективе.

«Можно присмотреться, как и в каком темпе работают коллеги, оценить их загруженность, понаблюдать, во сколько они приходят и покидают рабочее место. Если что-то идет вразрез с вашими ожиданиями, лучше открыто поговорить с наставником, коллегами, непосредственным руководителем», — отметила Степанова.

Иногда бывают ситуации, когда сотрудник на протяжении нескольких лет регулярно перерабатывал, игнорировал свои потребности, а потом осознавал, что хочет трудиться только в рабочее время и иметь больше свободного времени для себя. В подобной ситуации, по мнению Степановой, важно максимально честно и открыто поговорить со своим руководством и объяснить, что ваши приоритеты сместились.

«Не бойтесь занимать сильную позицию в этих переговорах, ваши чувства и эмоциональное состояние важны. Необходимо быть спокойным и уверенным в своей точке зрения, это поможет отстоять свои границы без негативных последствий», — добавила специалист.

Когда коллеги просят взять дополнительную задачу, а отказать им сложно, важно сфокусировать внимание собеседника на своем интересе в развитии бизнеса, команды, общих целях и личных приоритетах в профессиональном плане, куда данная задача пока не вписывается. Внутренне нужно опираться на свой профессионализм: «Я хорошо выполняю свою работу, разбираюсь в теме и готов к любому разговору, чтобы отстоять свои интересы, я преследую командные цели».

«Вести переговоры, говорить о себе — это то, чем многие из нас не очень хорошо владеют. Комфорт, в том числе и профессиональный, — это зона ответственности не столько работодателя, сколько сотрудника», — заключила Степанова.

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