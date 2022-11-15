Проверку организовали по факту падения ребенка из окна в Мурманске

В Мурманске организована проверка по факту падения ребенка из окна. Об этом ИА «Би-порт» сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

«Ребенок госпитализирован. На место выезжали следователи, по факту произошедшего проводим процессуальную проверку», — рассказали агентству в ведомстве.

Инцидент произошел 15 ноября в одном из домов на Кольском проспекте. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

5 ноября в Хабаровске четырехлетняя девочка осталась без присмотра взрослых и выпала из окна на восьмом этаже. От полученных травм она скончалась на месте. В момент происшествия в квартире находились мама девочки и ее дядя. Женщина отправилась в душ, оставив родственника присматривать за ребенком, а тот включил на телефоне мультики и вышел из комнаты.