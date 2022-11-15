Видео. Лавров заявил, что РФ выступила за отказ от использования энергетики для сведения политических счетов

Видео. Лавров заявил, что РФ выступила за отказ от использования энергетики для сведения политических счетов

2022-11-15 12:40:01

2022-11-15 12:40:01

2022-11-15 12:40:01

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