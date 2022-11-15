Ле Пен назвала Францию ответственной за продолжение конфликта на Украине

Франция способствует продолжению украинского конфликта, поставляя Киеву вооружения. Такое мнение выразила во вторник, 15 ноября, лидер французской оппозиционной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Я думаю, что вооружения, которые мы поставляем Украине, способствуют продолжению боевых действий. Из-за того, что мы поставляем оружие, мы не ищем мирного решения конфликта путем переговоров», — сказала она в эфире радиостанции France Inter.

Политик указала на то, что продолжение конфликта, в свою очередь, приводит к гибели людей.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости в ближайшие недели увеличить дипломатические усилия для решения украинского конфликта. Он также призвал возобновить российско-украинский переговорный процесс. Вместе с тем глава государства признал, что, хотя он привержен дипломатическому разрешению конфликта, в настоящий момент еще рано говорить о каких-либо «радикальных условиях».

9 ноября стало известно, что Франция передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) шесть самоходных артиллерийских установок CAESAR.

До этого, 1 ноября, Макрон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в укреплении противовоздушной обороны страны. Об этом лидеры двух стран договорились в ходе телефонных переговоров.

14 октября сообщалось, что Париж отправит Киеву Crotale, снаряды к ним и радиолокационные системы GM200. Сообщалось, что Франция также рассматривает возможность отправки Украине ракетных установок LRU. Это вооружение способно наносить удары на дальности до 70 км.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса, решение о которой было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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