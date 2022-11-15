Старые покрышки ликвидировали по 24 адресам во Владивостоке

Автопокрышки в круглосуточном режиме убирают с дорог Владивостока. За неделю скопления шин ликвидировали по 24 адресам.

Работами занимаются специалисты МБУ «Содержание городских территорий». Шины убрали с улиц Бородинской, Борисенко, Гамарника, Иртышской, Некрасовской, Ватутина, Адмирала Юмашева, Школьного переулка и других. Об этом сообщает Vostokmedia.

Горожанам напоминают, что для сохранения экологии шины необходимо сдавать на переработку. Покрышки принимают специализированные компании. К концу III квартала 2022 года дорожные службы собрали свыше 1,3 тыс. т шин. До 1 января планируется собрать еще порядка 350 т покрышек.

1 ноября в Московской области стартовала ежегодная экологическая акция «Сдай старые шины на «Мегабак». Мероприятие продлится до 15 декабря. Жители региона смогут получить призы за креативные фотографии покрышек в пунктах приема.