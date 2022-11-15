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Подозреваемая в теракте в Стамбуле обучалась у военных из США

Yeni Safak: подозреваемая в стамбульском теракте Ахлам Альбашир обучалась у военных США
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Фото: REUTERS/Turkish Police
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Гражданка Сирии Ахлам Альбашир, задержанная по подозрению в совершении теракта в Стамбуле, обучалась у военных из США. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает газета Yeni Şafak.

Паническая атака: в центре Стамбула прогремел взрыв
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Отмечается, что она сама рассказала об этом в ходе допроса. По ее словам, обучение проводилось в аль-Арабе (Кобани), где ее готовили как офицера специальной разведки.

«Террористка рассказала, что прошла обучение в так называемой разведывательной школе РПК (Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции. — Ред.) <...> где также давали уроки американские солдаты в Сирии», — говорится в материале.

В доме, где скрывалась гражданка Сирии, прошел обыск. В результате изъяты паспорт, крупная сумма денег, цифровые устройства и материалы по организации теракта.

Альбашир была задержана днем ранее. В ходе допроса она призналась в связях с РПК. В страну она пробралась нелегально.

Позже стало известно, что в настоящее время задержаны 50 подозреваемых в причастности к совершению теракта.

Взрыв прогремел 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших трое российских граждан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров.

Следствие полагает, что преступление совершила женщина, которая активировала бомбу.

Соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с терактом выразил российский лидер Владимир Путин. Он попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.

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