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Эксперты отметили неготовность Киева к переговорам после слов Зеленского на G20

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Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
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Заявления президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 о прекращении боевых действий, но нежелании заключения «Минск-3» с РФ свидетельствуют о том, что украинская сторона не готова к серьезным переговорам с Москвой о мире. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «РИА Новости» во вторник, 15 ноября.

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Владимир Зеленский в своем видообращении на саммите «Большой двадцатки» заявил о необходимости обмена пленными в формате «всех на всех», а также подчеркнул, что никакого «Минска-3» с Россией не будет.

«Зеленский еще раз подтвердил, что пока позиция Украины далека от конструктивной, поэтому сейчас рано проводить переговоры. Формула обмена пленными «всех на всех» предполагает совсем другой уровень доверия между сторонами, чем это наблюдается на данный момент. Пока украинская сторона не готова к ведению конструктивных переговоров», — сказал заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, комментируя заявление президента Украины, отметил, что его высказывания на саммите говорят о том, что он намерен «воевать до последнего украинца».

«Что касается заявления насчет того, что «Минска-3» не будет, он говорил об этом и раньше. Если «Минска-3» не будет, это означает, что он намерен воевать до последнего украинца», — сказал Безпалько.

В связи с этим, подчеркнул эксперт, России следует готовиться к тому, что этот конфликт не закончится в ближайшее время.

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Зеленский принимает в нем участие в онлайн-формате.

Ранее во вторник Зеленский на саммите G20 назвал 10 пунктов своей формулы для установления мира. Его условия включают в себя радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины.

11 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на отсутствие желания со стороны Украины проводить переговоры с РФ.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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