Усадьбу Римского-Корсакова отремонтируют в Псковской области

Усадьбу композитора Николая Римского-Корсакова отремонтируют к концу марта 2023 года в Любенске (Псковская область). Здание приведут в порядок после пожара.

Техническое состояние здания, крыши и верхних венцов сруба оценивается как аварийное. Состояние части крытого перехода (проходных сеней) и флигеля оценили как работоспособное. Специалисты выполнят первоочередные противоаварийные и консервационные работы, пишет Псковское агентство информации.

Во время ремонта планируется демонтаж поврежденных конструкций. Также рабочие разберут завалы, аварийные конструкции крыши, стен, перекрытий и крыльца. Затем будет восстановлено кровельное покрытие и выполнен монтаж верхних венцов из бруса. Специалисты выполнят зашивку сохраняемой несущей стены с утеплением дверного проема. В завершение будет выкрашен фасад.

Пожар в усадьбе произошел 2 июля 2022 года. Само здание спасти не удалось, но из музея успели вынести некоторые экспонаты. Из основного фонда, который числится за усадьбами в Любенске и Вечаше, сохранились 1125 предметов. В результате пожара утрачены 1082 предмета.