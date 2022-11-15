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Эксперты объяснили законность запроса Росфинмониторинга видео с камер в банках

Эксперт Плисканос: Росфинмониторинг будет запрашивать записи банков, чтобы выстроить цепочку легализации денег через фирму-однодневку
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Норм, запрещающих вести фото- и видеосъемку в публичных местах, в законодательстве РФ нет. Есть ограничения на обнародование и использование изображения гражданина, однако в случаях, когда изображение используется в публичных интересах (например, с целью противодействия финансированию терроризма), согласие на такое использование не требуется. Об этом рассказала «Известиям» 15 ноября адвокат уголовно-правовой практики КА Pen & Paper Елизавета Плисканос, комментируя намерение Росфинмониторинга запрашивать видео с камер в банкоматах и офисах финорганизаций.

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Она также отметила, что согласие от гражданина на использование изображения не требуется также в тех случаях, когда съемка производится в местах, открытых для свободного посещения.

«Съемка в отделениях банка и банкоматах ничем не отличается от съемки, которую ведут камеры безопасности в других публичных местах, и в таких случаях закон не требует ни предупреждать посетителей о ведении съемки, ни получать судебное решение для дальнейшего использования фотографий и видеозаписей. Использовать видео с камеры в отделении банка в целях охраны общественной безопасности можно уже сейчас, поэтому новые полномочия Росфинмониторинга не внесут существенных изменений», — отметила Плисканос.

Как предположила адвокат, ведомство будет запрашивать записи банков не для того, чтобы понять, кто снял деньги с найденной карты, а чтобы, например, выстроить цепочку легализации денег через фирму-однодневку или установить, кто спонсирует конкретную организацию. Так Росфинмониторинг продолжит выполнять основные цели — пресечение отмывания доходов, добытых преступным путем, борьбу с финансированием терроризма и коррупцией.

«И с учетом развития системы автоматического обмена финансовой информацией не исключено, что через какое-то время службе начнут сразу передавать для дальнейшего использования записи банковских операций, подпадающих под определение подозрительных сделок», — считает она.

Адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев также отметил, что речь идет в первую очередь о выявлении и пресечении деятельности лиц, занимающихся обналичиванием денежных средств, что, по его словам, прямо не заявлено в предложенном нововведении.

Он также уточнил, что записи из офисов и банкоматов некоторое время хранятся банками, а получить их можно по запросу суда или компетентных органов.

Ранее в этот день стало известно, что Росфинмониторинг может получить право запрашивать у банков фото- и видеоматериалы с камер, установленных в отделениях организаций и в банкоматах. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в основной закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В пресс-службе ведомства сообщили «Известиям», что реализация предложения позволит снизить уровень преступности в финансовой сфере, в том числе мошенничеств со средствами россиян, даст возможность более эффективно изобличать и привлекать к ответственности исполнителей и организаторов преступлений.

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