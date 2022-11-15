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В Запорожской области задержаны двое подозреваемых в диверсионной деятельности

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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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Двое жителей Бердянска задержаны по подозрению в диверсионной деятельности. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в главном управлении внутренних дел (ГУВД) по Запорожской области.

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«В ходе реализации оперативной информации оперативники ГУВД по Запорожской области при поддержке силовых ведомств задержали двух жителей Бердянска, у которых в квартире были изъяты 1,5 кг взрывного устройства (пластида), корпус гранаты Ф-1, запал, 2 электродетонатора», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, правоохранительные органы изъяли цифровое оборудование, на котором содержалась информация о причастности задержанных к диверсионной деятельности. Также установлено, что они проходили службу в запрещенных в РФ организациях. В настоящее время проводится проверка.

Ранее, 10 ноября, стало известно, что в Бердянске правоохранительными органами был предотвращен готовившийся украинскими диверсантами теракт на молодежном образовательном форуме «Юг молодой», который проходил в области с 9 по 11 ноября. Два члена украинской диверсионной группы были задержаны с готовым к использованию самодельным взрывным устройством, начиненным пластическим взрывчатым веществом высокой мощности и поражающими элементами.

За день до этого корреспондент «Известий» Леонид Китрарь рассказал, что сотрудники российских спецслужб пресекли террористический акт в Бердянске. Оперативники задержали и допросили двоих националистов, планировавших уничтожить важный энергетический объект — трансформаторную подстанцию, которая обеспечивает электричеством большую часть Бердянска и почти все местные больницы.

Диверсанты рассказали, что эту цель выбрало главное управление разведки Украины. За успешное выполнение задания им обещали выплатить по $1 тыс.

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