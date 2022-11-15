Заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 15,8% в Карелии

За минувшую неделю почти 4,6 тыс. человек заболели острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Карелии. Заболеваемость превысила эпидемический порог на 15,8%.

По данным Роспотребнадзора, распространение инфекции преимущественно отмечается среди пациентов старше 15 лет. Также высокая заболеваемость фиксируется среди детей в возрасте до двух лет. Об этом пишет ИА «Карелinform».

На территории Петрозаводска зарегистрировано свыше 2,3 тыс. случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 83,5 случая на 10 тыс. населения.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии в 2022 году заболеваемость пневмонией сократилась на 52,7%. Всего в республике зарегистрировали 4,6 тыс. случаев заболевания.