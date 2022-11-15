Немецкие солдаты получили форму размера SS

Солдаты немецкой армии получили военную форму с символами SS, обозначающими размер. Об этом написала газета Bild.

«Тысячи солдат бундесвера получили военную форму размера SS! Это те же две буквы, которые символизируют самые страшные военные преступления, совершенные нацистами во Второй мировой войне», — отмечается в статье.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт предложила военным самим решить данную проблему и срезать ярлыки с формы.

«Солдаты должны сами снимать бирки со своей формы, потому что «там использовалась аббревиатура SS как обозначение размера S-Short», — говорится в заявлении министра обороны страны Кристин Ламбрехт, чьи слова приводятся в статье.

Всего солдаты получили 313 тыс. комплектов формы, каски и спальные мешки, на которые из бюджета было выделено €2,3 млрд», — передает «Газета.Ru».

Ранее, 29 октября, газета Die Welt написала об оставшейся «голой» из-за поставок Киеву армии ФРГ. В материале приводятся слова инспектора армии ФРГ Альфонса Майса, который указал, что военные запасы страны остаются «попросту голыми» из-за поставок оружия Киеву.

22 октября канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что почти треть немцев недовольна поставками оружия на Украину и санкциями против России. При этом он заверил, что правительство ФРГ продолжит оказывать Киеву помощь, в том числе военную.

До этого, 11 октября, тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов восточной земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания. Протесты прошли в таких городах, как Шверин, Нойбранденбург, Росток, Висмар и других. Граждане критиковали энергетическую политику страны, выступали против поставок оружия Киеву и призывали к мирным переговорам, а также требовали отменить санкции против России.