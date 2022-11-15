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Немецкие солдаты получили форму размера SS

Bild: немецкие солдаты получили военную форму с символами SS, обозначающими размер
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Фото: Global Look Press/Ronny Hartmann
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Солдаты немецкой армии получили военную форму с символами SS, обозначающими размер. Об этом написала газета Bild.

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«Тысячи солдат бундесвера получили военную форму размера SS! Это те же две буквы, которые символизируют самые страшные военные преступления, совершенные нацистами во Второй мировой войне», — отмечается в статье.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт предложила военным самим решить данную проблему и срезать ярлыки с формы.

«Солдаты должны сами снимать бирки со своей формы, потому что «там использовалась аббревиатура SS как обозначение размера S-Short», — говорится в заявлении министра обороны страны Кристин Ламбрехт, чьи слова приводятся в статье.

Всего солдаты получили 313 тыс. комплектов формы, каски и спальные мешки, на которые из бюджета было выделено €2,3 млрд», — передает «Газета.Ru».

Ранее, 29 октября, газета Die Welt написала об оставшейся «голой» из-за поставок Киеву армии ФРГ. В материале приводятся слова инспектора армии ФРГ Альфонса Майса, который указал, что военные запасы страны остаются «попросту голыми» из-за поставок оружия Киеву.

22 октября канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что почти треть немцев недовольна поставками оружия на Украину и санкциями против России. При этом он заверил, что правительство ФРГ продолжит оказывать Киеву помощь, в том числе военную.

До этого, 11 октября, тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов восточной земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания. Протесты прошли в таких городах, как Шверин, Нойбранденбург, Росток, Висмар и других. Граждане критиковали энергетическую политику страны, выступали против поставок оружия Киеву и призывали к мирным переговорам, а также требовали отменить санкции против России.

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