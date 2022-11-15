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Бывшего представителя «Аэрофлота» в Британии приговорили к 13 годам колонии за госизмену

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Фото: соцсети
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Бывший представитель авиакомпании «Аэрофлот» в Великобритании россиянин Дмитрий Федоткин осужден на 13 лет колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

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«Суд признал виновным Федоткина по ст. 275 УК РФ «Госизмена», ему назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Слушание проходило в закрытом режиме, поскольку в деле содержатся секретные материалы.

Ранее, 7 ноября, в Москве арестовали по делу о госизмене 21-летнего российского студента из Астрахани Глеба Вердияна. Как уточнили в правоохранительных органах, Вердиян планировал передать секретную информацию иностранным спецслужбам, но не успел довести дело до конца, так как был задержан ФСБ.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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