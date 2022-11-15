Встреча Байдена и Эрдогана началась на саммите G20

Президент США Джо Байден и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проводят встречу на саммите G20 во вторник, 15 ноября. Об этом журналистам рассказали в канцелярии президента Турции.

«Встреча с Байденом в Индонезии началась», — подчеркнули в канцелярии.

3 ноября сообщалось, что встреча Байдена и Эрдогана пройдет тет-а-тет. Как заявлял официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, «президент [Эрдоган] сказал, что именно так можно разрешить кризисные ситуации — с помощью дипломатии лидеров».

Байден 14 ноября отправился на встречу с главой КНР Си Цзиньпином на Бали перед саммитом G20 в кортеже из 40 авто и шести мотоциклов. Журналисты окружили Байдена и попытались задать ему вопросы, однако американская охрана оттеснила репортеров от главы Белого дома.

Саммит G20 проходит на острове Бали 15–16 ноября.