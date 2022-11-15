Администрация Херсонской области опровергла сообщения о вхождении в город Алешки ВСУ

Администрация Херсонской области 15 ноября опровергла информацию о том, что Вооруженные силы Украины зашли в город Алешки, российская армия продолжает держать его на контроле.

«Обстрелы идут, но никаких украинских войск там не было, нет и не будет. <...> Украинская сторона пытается посеять смуту в умах людей», — рассказали «РИА Новости» в пресс-службе администрации региона.

Город Алешки расположен на левом берегу Днепра в 8 км от Херсона.

Днем ранее сообщалось о задержании в районе города Алешки группы наводчиков, состоящей из выпущенных на волю Украиной заключенных.

В этот же день стало известно, что росгвардейцы нашли шесть тайников с боеприпасами ВСУ за три дня в Херсонской области. В регионе организована проверка на причастность к диверсионной деятельности.

13 ноября в Херсонской области была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Диверсанты действовали в тылу ВС России и занимались разведкой мест дислокации Министерства обороны, а также объектов критической инфраструктуры.

Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьских референдумов. Также в состав России вошли Запорожская область и республики Донбасса.

Москва продолжает специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в ЛДНР из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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