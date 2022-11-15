Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Запорожской области задержаны двое подозреваемых в диверсионной деятельности
Происшествия
Вертолет аварийно приземлился в Иркутской области
Армия
Администрация Херсонской области опровергла сообщения о вхождении в город Алешки ВСУ
Мир
У японской принцессы Нобуко диагностирован рак
Мир
Зеленский захотел расширить «зерновую сделку» на порты Николаевской области
Общество
Цены на съемное жилье в России упали до 18%
Мир
Трамп через суд потребовал восстановить свой аккаунт в Twitter
Мир
Американский эксперт призвал США отказаться от попыток «загнать Россию в угол»
Мир
Cнабжавший электричеством Херсонскую и Николаевскую области объект уничтожен
Общество
На Крымском мосту 16 ноября ограничат движение
Мир
Китай выступил против исключения РФ из состава G20 и других международных площадок
Мир
Население Земли достигло 8 млрд человек
Сюжет:

Зеленский захотел расширить «зерновую сделку» на порты Николаевской области

0
Фото: commons.wikimedia.org/Mitte27
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить действие зерновой сделки на порты Николаевской области.

Злаковый момент: РФ ждет от ООН прогресса по зерновой сделке до 18 ноября
Сможет ли организация добиться снятия ограничений на вывоз российского продовольствия

«Я предлагаю расширить экспортную зерновую инициативу на другие наши порты, в частности на порты «Николаев» и «Ольвия» в Николаевской области», — сказал он 15 ноября в своем видеообращении на саммите «Большой двадцатки» (G20).

Зеленский также выступил за бессрочное продление «зерновой сделки».

Сейчас украинское продовольствие экспортируется из портов Одесской области.

Пролонгация зерновой сделки должна состояться после 18 ноября. Как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, продление сделки будет зависеть от того, как будет выполняться российская часть договоренностей. По ее словам, Евросоюз и США продолжают чинить препятствия для реализации российской части сделки, из-за чего стоит вопрос о целесообразности ее продления.

1 ноября президент РФ Владимир Путин указал, что лишь 3–5% вывозимого с Украины зерна попадает в беднейшие страны. Он подчеркнул, что вывоз зерна с Украины изначально был организован с целью покрыть потребности беднейших государств. Россия пошла на это именно в интересах таких стран, указал глава государства.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022