Зеленский захотел расширить «зерновую сделку» на порты Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить действие зерновой сделки на порты Николаевской области.

«Я предлагаю расширить экспортную зерновую инициативу на другие наши порты, в частности на порты «Николаев» и «Ольвия» в Николаевской области», — сказал он 15 ноября в своем видеообращении на саммите «Большой двадцатки» (G20).

Зеленский также выступил за бессрочное продление «зерновой сделки».

Сейчас украинское продовольствие экспортируется из портов Одесской области.

Пролонгация зерновой сделки должна состояться после 18 ноября. Как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, продление сделки будет зависеть от того, как будет выполняться российская часть договоренностей. По ее словам, Евросоюз и США продолжают чинить препятствия для реализации российской части сделки, из-за чего стоит вопрос о целесообразности ее продления.

1 ноября президент РФ Владимир Путин указал, что лишь 3–5% вывозимого с Украины зерна попадает в беднейшие страны. Он подчеркнул, что вывоз зерна с Украины изначально был организован с целью покрыть потребности беднейших государств. Россия пошла на это именно в интересах таких стран, указал глава государства.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.