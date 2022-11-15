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В Турции оценили последствия для туротрасли после теракта в Стамбуле

В Турции не ожидают резкого спада числа туристов из РФ после взрыва в Стамбуле
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Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
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Власти Турции не ожидают резкого сокращения числа российских туристов после взрыва на улице в Стамбуле. Об этом 15 ноября заявил ТАСС источник в туристической отрасли страны.

Паническая атака: в центре Стамбула прогремел взрыв
В результате теракта пострадали десятки человек

«На данный момент мы не фиксируем резкого сокращения туристического потока из-за рубежа, в том числе из России. Рассчитываем, что его не будет в дальнейшем», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, источник допустил, что число бронирований на новогодние и рождественские праздники увеличится.

Взрыв прогремел 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения. 14 ноября стало известно, что 50 человек были выписаны из медицинских учреждений города.

Среди пострадавших есть трое российских граждан. Одной из них потребовалась госпитализация.

По данным турецкого минюста, по делу о теракте в Стамбуле задержаны 50 подозреваемых. По информации газеты Milliyet, одна из них, гражданка Сирии Ахлам Альбашир, во время допроса призналась в своей связи с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров.

Соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с терактом выразил российский лидер Владимир Путин. Он попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.

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