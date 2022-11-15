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Москвичам предложили создать новогодние открытки

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Фото: Getty Images/RUSS ROHDE
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Музей Победы дал старт международному конкурсу рисунков «Нарисуй «Ёлку Победы». Художникам старше шести лет предлагают нарисовать новогодние открытки. Организаторами конкурса совместно с Музеем Победы стали Фонд Оксаны Фёдоровой, Российское движение школьников, «Юнармия», издательская группа «АСТ», сеть магазинов «Передвижник» и завод художественных красок «Невская палитра».

На конкурс необходимо подготовить рисунки, посвященные встрече Нового года во время Великой Отечественной войны. На открытках обязательно должна быть елка Победы. В работах участники могут отобразить, как украшали елку их сверстники, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику.

Работы, выполненные в любой технике, можно загрузить на сайт Музея Победы до 30 ноября. Рисунки будут оцениваться в пяти возрастных номинациях — 6–8, 9–11, 12–14, 15–17 лет и старше 18 лет (взрослые). В каждой категории компетентное жюри выберет три работы. Имена победителей объявят 16 декабря. Их рисунки будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток.

Все работы участников войдут в виртуальную выставку Музея Победы и будут опубликованы на официальном сайте музея. Интернет-пользователи смогут выбрать любую понравившуюся открытку и проголосовать за нее с 9 по 15 декабря включительно, а также отправить ее по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Новым годом.

Авторов лучших работ, по мнению экспертного жюри и зрительского голосования, наградят дипломами и подарками от Музея Победы и партнеров конкурса на торжественной церемонии.

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Музея Победы.

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