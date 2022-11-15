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Росфинмониторинг запросил право получать видео от банков

Росфинмониторинг запросил право получать видео от банков для борьбы с обнальщиками
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Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
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На рассмотрении Госдумы находится принятый в первом чтении проект федерального закона, предусматривающий расширение объема информации, которая предоставляется финансовыми организациями по запросу Росфинмониторинга. Согласно поправкам, предлагается наделить Федеральную службу по финансовому мониторингу правом запрашивать материалы фотосъемки и видеозаписи, сообщили «Известиям» в ведомстве 15 ноября.

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«При этом данное требование будет касаться лишь имеющихся у финансовых организаций материалов, не обязывая их дополнительно организовать фотосъемку и видеозапись», — уточнили в Росфинмониторинге.

Требования внесены в качестве поправок ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в ст. 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В ведомстве отметили, что финансовые учреждения обладают фото- и видеозаписями, полученными при обслуживании клиентов, и предоставление запрошенной информации «позволит обеспечить повышение точности идентификации граждан, что в свою очередь прямо влияет» как на обеспечение нацбезопасности в целом, так и противодействие финансированию терроризма в частности.

Например, материалы со встроенных в банкоматы камер позволяют определить держателя карты, а также установить местонахождение находящихся в розыске злоумышленников.

«В целом реализация этого предложения позволит снизить уровень преступности в финансовой сфере, в том числе мошенничеств со средствами граждан, а также даст возможность более эффективно изобличать и привлекать к ответственности исполнителей и организаторов указанных преступлений», — подчеркнули в ведомстве.

8 августа сообщалось, что Росфинмониторинг совместно с правоохранительными, надзорными и контрольными органами за прошлый год ликвидировал 19 теневых площадок, которые оказывали незаконные финансовые услуги и профессионально отмывали деньги. Как следует из отчета ведомства, с которым ознакомились «Известия», теневые площадки действовали на территории России. Они не были международными, но некоторые из них оказывали услуги по переводу денег за рубеж.

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