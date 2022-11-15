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Chery Arrizo 6 Pro появится в России под брендом Omoda

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Фото: autohome.com.cn
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Бренд Omoda, который входит в Chery, скоро представит для российского рынка новую модель — седан Arrizo 6. Об этом 14 ноября сообщило издание «Китайские автомобили».

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Информацию подтвердили в компании.

В начале лета текущего года Chery пообещала скорое появление в России нового кроссовера и седана под маркой Omoda. Учитывая, что других моделей, кроме кроссовера С5, у этого китайского производителя на данный момент нет, остается представить под брендом модель, которая на домашнем рынке выходит под маркой Chery, тем более что промышленный образец седана Arrizo 5 Plus уже был зарегистрирован в базе Роспатента весной 2022 года.

Arrizo 5 Plus является глобальной моделью компании Chery. На внешние рынки автомобиль обычно выходит под именем Arrizo 6 Pro. Под таким обозначением машину показали на презентации модельного плана Chery для Казахстана.

Седан, который скоро появится на российском рынке, по габаритам будет немного крупнее Toyota Corolla. В техническом плане Chery Arrizo 6 Pro оснащается исключительно полуторалитровыми силовыми агрегатами — атмосферным мотором мощностью 116 л.с. и турбомотором с отдачей 156 л.с. Работают оба двигателя в связке с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

9 ноября компания Chery сообщила, что готовит выход на рынок двух новых электромобилей. Машины выйдут под разными суббрендами. Первый электромобиль будет называться RadТen 01. Машина будет оснащена электромотором, мощность которого составит 177 л.с. В качестве тяговой батареи у электрокара будет литиевый аккумулятор. Его объем пока засекречен, но заявленный запас хода должен составить более 600 км. Другая новинка появится под суббрендом Exeed. Про премиальный электрокар с кодовым обозначением E03 точной информации пока нет. Известно только, что электрический Exeed получит совершенно новую гибридную конструкцию кузова из стали и алюминия.

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