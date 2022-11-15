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Население Земли достигло 8 млрд человек

ООН сообщила, что население Земли достигло 8 млрд человек

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Население Земли по состоянию на 15 ноября достигло 8 млрд человек. Об этом сообщается на сайте Организации Объединенных Наций (ООН).

«Порядка 3,3 млрд человек живут в так называемых горячих точках»
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«Эта веха — повод отпраздновать наше разнообразие, признать нашу общую человечность и восхититься достижениями в области здравоохранения, которые увеличили продолжительность жизни и значительно снизили уровень материнской и детской смертности», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Уточняется, что основной прирост населения до этой отметки обеспечил демографический рост в Азии. Среди крупнейших «вкладчиков» перечислены Индия (+177 млн человек) и Китай (+73 млн человек). При этом в сообщении говорится, что в 2023 году Индия станет самой густонаселенной страной мира, опередив Китай. На третьем месте находится Нигерия. Всего основной прирост обеспечили 10 стран.

Отмечается, что глобальный прирост населения все больше концентрируется в беднейших странах мира, большинство из которых находится в странах Африки к югу от Сахары. Между тем вклад Европы считается отрицательным, так как в этой части света наблюдается сокращение численности населения.

По данным ООН, население мира может вырасти примерно до 8,5 млрд в 2030 году и 9,7 млрд в 2050 году. Пика в 10,4 млрд человек население достигнет в 2080-х годах и останется, по прогнозам организации, на этом уровне до 2100 года.

Ранее, 26 июля, сообщалось, что численность населения России к концу XXI века может достичь 216,7 млн человек. Демографы НИУ ВШЭ разработали 30 возможных вариантов развития событий. Пять из них предполагают относительную стабильность численности населения в диапазоне 146–156 млн человек, девять вариантов — рост до 160 млн и выше.

9 июня президент страны Владимир Путин назвал демографию первой задачей государства. Он отметил, что жителей России должно быть больше и при этом они непременно должны быть здоровы.

В прошлом году Пенсионный фонд России (ПФР) спрогнозировал, что в стране в 2022 году родится 1,37 млн детей. При этом в 2023-м этот показатель ожидается в пределах 1 млн 385,5 тыс. новорожденных, а в 2024-м — 1 млн 399,2 тыс.

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