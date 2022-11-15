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На Крымском мосту 16 ноября ограничат движение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Движение автомобилей по Крымскому мосту будет приостановлено в среду, 16 ноября, по причине проведения технических работ. Об этом сообщает министерство транспорта Крыма.

Время дороге: движение по обеим полосам Крымского моста возобновят 20 декабря
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Движение в этот день будет ограничено с 04:00 до 16:00.

«В период данного времени просим не планировать поездки в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно. Грузовым автомобилям рекомендуем для проезда из Республики Крым в субъекты Российской Федерации и обратно выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации», — сказано в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

13 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин уведомил об установке еще одного пролета на автомобильной части Крымского моста. Он назвал это событие одним из наиболее значимых за неделю. По словам Хуснуллина, работы идут четко по графику.

До этого в минтрансе заявляли, что Крымский мост будет закрыт на 12 часов 12 ноября для ремонта.

Прежде мост уже также закрывали на 12 часов 8 ноября. Тогда строители надвинули первый новый пролет автомобильной части.

Планируется, что движение по одной автомобильной полосе правой части моста будет запущено 5 декабря, с 20 декабря — полностью по другой. При этом реверсивное движение по одной ветке железнодорожного пути продолжается.

Часть Крымского моста получила повреждения 8 октября из-за подрыва грузовика. В результате теракта загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Правительство России поручило завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, к 1 декабря 2023 года.

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