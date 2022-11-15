В НАМИ рассказали об испытаниях Aurus у Северного полярного круга

ФГУП «НАМИ» проверил экстремальными температурами седан и внедорожник семейства Aurus. Ряд испытаний проводился в Ямало-Ненецком автономном округе, где абсолютный минимум температуры зафиксирован в январе — минус 55 градусов, сообщила 15 ноября «Российская газета».

По сообщению разработчика моделей, центра НАМИ, седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendant проходили климатические испытания у границы с Северным полярным кругом, в городе Ноябрьск.

«Во всех тестах автомобиль показал себя с лучшей стороны. А НАМИ в очередной раз подтвердил свой статус ведущего научно-инжинирингового центра транспортной индустрии», — говорится в сообщении института.

Самая низкая температура зафиксирована в ЯНАО в январе — минус 55 градусов, а средняя температура летом в регионе не превышает +16. Специалисты НАМИ провели оценку расхода топлива, технических жидкостей, общей работоспособности и загрязняемости-заснеживаемости автомобиля. Также команда разработчиков проверяла периодичность возникновения неисправностей и ездовые свойства автомобиля.

Серийное производство Aurus Senat стартовало в мае 2021 года на заводе в Елабуге. В сентябре 2022 года состоялась презентация серийной версии внедорожника Aurus Komendant, который встанет на конвейер в начале 2023 года.

Автомобили созданы на единой модульной платформе (ЕМП) и имеют унифицированный силовой агрегат, состоящий из бензинового двигателя НАМИ V8 объемом 4,4 л с двумя турбокомпрессорами, его отдача составляет 598 л.с., и девятиступенчатого «автомата» КАТЕ со встроенным электромотором с номинальной отдачей 38 л.с. Привод полный.

2 ноября Aurus Komendant получил от Росстандарта разрешение на выпуск автомобиля, и теперь марка может приступить к его серийному производству. Внедорожник построен на единой модульной платформе (ЕМП). Komendant сертифицирован в качестве автомобиля специального назначения для защиты жизни и здоровья водителя и пассажиров.