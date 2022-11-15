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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают маркировку пивной продукции. Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему «Позитивные эффекты маркировки пива». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Участники:

  • Олег Тухватуллин, заместитель директора Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли РФ;
  • Ян Витров, руководитель проекта Управление подакцизными Товарными группами Центра развития перспективных технологий;
  • Олег Павлов, глава Общественной потребительской инициативы, заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре;
  • Сергей Кондратьев, заместитель директора Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ;
  • Александр Дудников, директор по информационным технологиям «Владимирская пивоварня»;
  • Сергей Ворончихин, заместитель генерального директор пивоваренного завод «Вятич» (онлайн);
  • Павел Ромащенко, генеральный директор Хопс Фарм Брювери (онлайн);
  • Евгений Гальцев, коммерческий директор компании «Меридиан»;
  • Азат Мухаметжанов, руководитель проектов АО «Татспиртпром» (онлайн).
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