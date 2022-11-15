В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают маркировку пивной продукции. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему «Позитивные эффекты маркировки пива». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
Участники:
- Олег Тухватуллин, заместитель директора Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли РФ;
- Ян Витров, руководитель проекта Управление подакцизными Товарными группами Центра развития перспективных технологий;
- Олег Павлов, глава Общественной потребительской инициативы, заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре;
- Сергей Кондратьев, заместитель директора Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ;
- Александр Дудников, директор по информационным технологиям «Владимирская пивоварня»;
- Сергей Ворончихин, заместитель генерального директор пивоваренного завод «Вятич» (онлайн);
- Павел Ромащенко, генеральный директор Хопс Фарм Брювери (онлайн);
- Евгений Гальцев, коммерческий директор компании «Меридиан»;
- Азат Мухаметжанов, руководитель проектов АО «Татспиртпром» (онлайн).