США заявили о задержании иранского судна в Оманском заливе

В Оманском заливе Вооруженными силами США задержано иранское судно, которое, предположительно, перевозило в Йемен взрывчатые вещества. Об этом сообщает Центральное командование на своей странице в Twitter во вторник, 15 ноября.

Судно задержали 8 ноября, а после обыска потопили.

«8 ноября силы СЕНТКОМ (Центральное командование ВС США. — Ред.) перехватили в Оманском заливе судно, прибывшее из Ирана, которое перевозило в Йемен огромное количество взрывчатых веществ», — говорится в публикации.

По данным СЕНТКОМ, судно перевозило свыше 360 тыс. фунтов (163 т) мочевинного удобрения, которое добавляется во взрывчатые вещества, а также перхлорат аммония, содержащийся в составе топлива для ракет.

Экипаж задержанного судна — граждане Йемена — передан властям.

Военно-морские силы (ВМС) США 18 января перехватили судно, шедшее из Ирана и перевозившее 40 т мочевины. Судно следовало по привычному для поставок оружия йеменским хуситам маршруту.

Кроме того, данное судно задерживали в феврале 2021 года у берегов Сомали. Проверка показала, что оно перевозило оружие, в том числе «тысячи» АК-47, снайперских винтовок, противотанковых гранатометов и другое оружие, добавили в ВМС.