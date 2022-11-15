У городов Ленобласти появятся дизайн-коды

Для городов Ленинградской области разработают дизайн-коды. Об этом во вторник, 15 ноября, пишет 78.ru со ссылкой на региональное правительство.

В течение недели, до 22 ноября, местные жители могут принять участие в опросе и определить создание дизайн-кода для своего города. Для этого нужно ответить на вопросы на портале «Госуслуги».

«Опрос займет около 5 минут, а результаты помогут отразить уникальность городов Ленобласти в их дизайн-кодах», — говорится в сообщении.

Дизайн-код — это инструмент создания стилистически единого облика города, набор правил проектирования. Предполагается, что ему будут соответствовать вывески и фасады. Также по дизайн-коду будут подбирать малые архитектурные формы и торговые объекты.