Президент Украины Владимир Зеленский подрывает боевой дух украинских мужчин, сохраняя введенный в феврале указ об ограничении их передвижения, указал 14 ноября обозреватель Foreign Policy Чарли Карпентер.

«Запрет на поездки, и особенно его гендерный компонент, может повлиять на моральный дух. Данные опроса «Лаборатории безопасности человека» показывают, что некоторые гражданские лица, которые в противном случае поддержали бы украинские военные действия, считают запрет на поездки, направленный только на мужчин или на всех граждан, несовместимым с украинскими идеалами», — говорится в материале.

В тексте также приводится комментарий одного из респондентов, назвавшего этот закон «предающим Украину», «заставляющим умирать цвет нации ради чужих государств и не приносящим стране никакой пользы».

Автор статьи пояснил, что в связи с запретом на выезд с Украины многие мужчины не могут зарабатывать на жизнь и кормить свои семьи. При этом уровень безработицы в стране перевалил за 30%.

Власти Украины 14 июня заявили о сотнях тысяч мобилизованных. Министр обороны страны Алексей Резников признал, что из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. В тот же день на Украине было введено военное положение, а на следующий — всеобщая мобилизация. В этой связи пограничной службой Украины ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

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