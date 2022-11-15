Синоптик предупредил жителей Петербурга о мокром снеге с дождем

Во вторник, 15 ноября, в Санкт-Петербурге ожидаются снег с дождем и гололедица. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, город окажется под влиянием северо-восточной периферии циклона, который идет на юг.

Как отмечает 78.ru, температура воздуха в Петербурге составит 1–3 градуса тепла, в Ленобласти ожидается от –2 до +3 градусов. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление вырастет до 763 м рт. ст., что выше нормы.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что первый снег может выпасть в нескольких южных регионах России к концу следующей недели. Причина тому ― грядущее похолодание.