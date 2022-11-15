Cнабжавший электричеством Херсонскую и Николаевскую области объект уничтожен. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил глава правления «Укрэнего» Владимир Кудрицкий.

«Он больше не существует. Два автотрансформатора, каждый весом 250 т взорваны», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Также был разрушен зал релейной защиты, компрессорная и аккумуляторная.

Кудрицкий подчеркнул, что сейчас прорабатываются схемы поставок энергии в контролируемую украинскими войсками часть Херсонской области из соседних регионов. Также Киев попросил у других стран необходимое оборудование, помочь согласились Польша и Франция.

Днем ранее в «Укрэнерго» сообщили, что на прошлой неделе был проврежден один из ключевых объектов Украины, что повлияло на питание ряда областей страны. В частности, сложная ситуация в энергообеспечении наблюдается в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Харьковской и некоторых других областях.

11 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление энергетической инфраструктуры страны потребуется более $200 млн. Помимо этого украинский премьер предупредил, что плановые отключения электричества, которые в октябре затронули более 9 млн граждан страны, будут продолжаться.

До этого, 1 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате обстрелов Вооруженных сил России в стране повреждено 30–40% энергетической инфраструктуры.

С 10 октября российские войска наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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