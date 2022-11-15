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Американский эксперт призвал США отказаться от попыток «загнать Россию в угол»

Обозреватель TAC Снайдер: США следует отказаться от попыток загнать Россию в угол
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Фото: ТАСС/SVEN SIMON/Frank Hoermann
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США следует отказаться от политики, которая вызывает у России ощущение, будто ее намерены «загнать в угол». Такое мнение выразил Тед Снайдер в статье для издания The American Conservative 14 ноября.

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Как отмечается в публикации, американская сторона игнорирует предупреждения России и продолжает давить на страну, в том числе такими действиями, как расширение НАТО и вступление Украины в альянс, заявлениями киевского режима о Крыме и переброской американских военных в Европу. Он добавил, что Россия называла вступление Украины в НАТО красной чертой.

В публикации приводится воспоминание российского лидера Владимира Путина из детства. Он рассказал, что с другими ребятами преследовал и загнал в угол крысу. однако животное развернулось и напало. Как отмечается в публикации, эта история могла преподнести урок, что «никого нельзя загонять в безвыходное положение».

«США следует подумать о путях выхода из сложившейся ситуации, тем более что президент США Джо Байден обещал «над этим поразмыслить» и отказаться от дальнейших попыток загнать Россию в угол», — отметил он.

19 июля в посольстве РФ в США заявили, что Госдеп выдвигает голословные утверждения о «международной изоляции» Москвы. Как заверили в российском диппредставительстве, руководство РФ «активно вовлечено в международные процессы и находится в постоянном контакте с лидерами большинства государств мира».

Ранее, 14 ноября, российское посольство в США сообщило, что антироссийские ограничительные меры не способны оказать влияние на суверенный внешнеполитический курс России. Как указали дипломаты, новые санкции, инициированные Вашингтоном, отображают курс американской стороны на сохранение токсичной атмосферы вокруг российских предпринимателей.

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