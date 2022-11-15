Два человека пострадали в ДТП с автобусом на юге Москвы
В аварии с участием автобуса на юге Москвы пострадали два человека. Об этом стало известно «Известиям» во вторник, 15 ноября.
В результате происшествия на Каширском шоссе пострадали пассажир автобуса и водитель легковушки. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.
14 ноября сообщалось, что на внутренней стороне 41-го км МКАД столкнулись четыре автомобиля. После массового ДТП было введено временное ограничение движения по внутренней стороне МКАД.