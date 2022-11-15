СМИ узнали содержание итогового проекта коммюнике G20
Большинство членов G20 осудили спецоперацию России по защите Донбасса. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает газета Financial Times со ссылкой на итоговый проект коммюнике «двадцатки».
В проекте отмечается влияние ситуации на Украине на мировую экономику, а также содержится призыв к тому, чтобы в современном мире не было конфликтов.
Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Он уже прибыл к месту проведения саммита.
В саммите участвуют представители делегаций КНР, Турции, Индии, Аргентины, ЮАР, Австралии, Индонезии, Бразилии, Мексики, Японии, Кореи, Саудовской Аравии, Италии, Франции, Германии, Канады, Франции, России, а также ЕС и ООН.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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