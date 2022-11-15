Президент Индонезии открыл саммит G20 призывом не допустить новой холодной войны

Президент Индонезии Джоко Видодо призвал не допустить новую холодную войну. Об этом он заявил во время открытия саммита G20 на Бали во вторник, 15 ноября.

«Мы не должны разделять мир на части. Мы не должны допустить, чтобы мир скатился к очередной холодной войне», — передает его слова The Jakarta Post.

В рамках саммита «Большой двадцатки» тем же днем генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон выступили за прекращение огня на Украине и возобновление мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Накануне, 14 ноября, председатель КНР и президент США Джо Байден обсудили способы урегулирования украинского конфликта. По словам Си Цзиньпина, международному сообществу необходимо помнить, что для решения подобных кризисов нужен комплексный подход. Он добавил, что в таких конфликтах не бывает победителей.

Саммит лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Он уже прибыл к месту проведения саммита.

С получасовым опозданием на мероприятие прибыл Джо Байден.

В саммите участвуют представители делегаций КНР, Турции, Индии, Аргентины, ЮАР, Австралии, Индонезии, Бразилии, Мексики, Японии, Кореи, Саудовской Аравии, Италии, Франции, Германии, Канады, Франции, России, а также ЕС и ООН.