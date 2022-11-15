Reuters: глава ЦРУ Бернс встретился с российским коллегой в Анкаре

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс встретился в Анкаре с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома в понедельник, 14 ноября.

По данным агентства главы ведомств затронут вопросы о применении ядерного оружия Россией и о задержанных американцах. Также отмечается, что Бернс не намерен обсуждать с российским коллегой тему урегулирования украинского конфликта.

«Он не ведет никаких переговоров. Он не обсуждает урегулирование войны в Украине», — сказал чиновник, выступая на условиях анонимности

9 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Анкара старается стать посредником между Россией и Западом, а президент Турции Реджеп Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе.

6 октября Эрдоган назвал себя единственным лидером, способным вести диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что благодаря усилиям Анкары между Москвой и Киевом произошел обмен военнопленными.

При этом Турция — единственная страна НАТО, которая не стала вводить санкции в отношении российской стороны. В то же время она оказывает военную помощь Украине.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».