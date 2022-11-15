В Японии оценили передачу Sodeco доли в «Сахалине–1»

Решение России о передаче 30% в новом операторе проекта «Сахалин–1» японской компании Sodeco крайне важно для стабильного энергоснабжения Японии. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно 15 ноября.

Как передает NHK, подобная мера важна с точки зрения стабильных поставок энергоресурсов в Японию в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Он отметил, что японская сторона продолжит работать над обеспечением энергобезопасности в сотрудничестве с частным сектором.

Накануне, 14 ноября, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство РФ разрешило передать 30% в новом российском операторе нефтяного проекта «Сахалин–1» японской копании Sodeco, а 20% — индийской ONGC. Обе компании направили официальное обращение с просьбой участвовать в этом проекте.

1 ноября глава японской компании Itochu, принимающей участие в проекте «Сахалин-1», Масахиро Окафудзи заявил, что японское правительство хочет сохранить участие в нефтегазовом проекте «Сахалин–1», который будет переведен в российскую юрисдикцию по решению Москвы. Он указал на то, что страна просто «не сможет выжить» без закупок нефти и газа из РФ.

Комментируя это заявление, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, что для страны будет экономически неэффективно закупать большие объемы у какого-то другого поставщика.

9 октября, японский министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура отметил, «Сахалин–1» — важный проект с точки зрения диверсификации каналов импорта и обеспечения стабильных поставок.

Президент России Владимир Путин 7 октября поручил перевести имущество «Сахалина–1» в собственность РФ. Иностранным участникам предоставили месяц на то, чтобы принять решение о том, будут ли они соглашаться или отказываться от перерегистрации своей доли.

«Сахалин–1» — один из крупнейших инвестиционных шельфовых проектов в России. Он предусматривает разработку четырех морских нефтегазовых месторождений — Чайво, Одопту-море, Аркутун-Даги и Лебединское.