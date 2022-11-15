В Реутове жители сдали свыше 1 т вторсырья в ходе экологической акции

Жители города Реутов в Московской области в ходе экологической акции 12 ноября сдали более 1 т вторсырья. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщила пресс-служба регионального министерства ЖКХ.

Часть собранного объема уже отправили на комплекс по переработке отходов.

В ведомстве отметили, что участие в акции приняли свыше 350 человек. Среди сданного вторсырья — пластик, бумага, стекло, металл, а также многослойные упаковки типа тетрапак, отмечает агентство городских новостей «Москва».

По словам главы ведомства Антона Велиховского, данная экологическая акция проводится каждую вторую субботу месяца, она помогает местным жителям включиться в процессы раздельного сбора отходов. Он подчеркнул, что подобные мероприятия нацелены на улучшение экологической обстановки в регионе, сообщает телеканал «360».

1 ноября в Подмосковье стартовала экологическая акция по сбору старых шин. Акция продлится до 15 декабря. Для того чтобы принять участие, следует сделать фото с шинами на любом из указанных в списке адресов пунктов приема, а затем опубликовать снимок в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #сдалшинынаМегабак.