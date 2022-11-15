Путин подписал указ о службе иностранных граждан в российских Вооруженных силах

Президент России Владимир Путин в понедельник, 14 ноября, подписал указ о внесении изменений в Положение о порядке прохождения службы в армии, согласно которому иностранные граждане могут служить в рядах ВС РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно изменениям, прохождение военной службы «осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами, в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, — по призыву».

Кроме того, президент ограничил возможность служить в ВС РФ по контракту тем, кого ловили на употреблении наркотиков. Контракт также не может быть заключен с гражданином, в отношении которого вынесен обвинительный приговор и которому назначено наказание.

1 ноября в РФ начался осенний призыв на военную службу, на которую планируется направить 120 тыс. человек. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале октября объяснил, что сроки осеннего призыва перенесли из-за перегруженности военкоматов из-за частичной мобилизации.