Реклама
Прямой эфир
Экономика
Ритейл стал закрывать фирменные отделы Apple
Общество
В приграничных районах допустили возможность сдвинуть дату итогового сочинения
Культура
Фонду кино представили мультхиты 2023 года
Культура
Наталия Орейро сыграет в российском новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу»
Мир
Американский правозащитник сообщил о запрете Киева освещать преступления ВСУ западным СМИ
Недвижимость
Цены на вторичное жилье в РФ снова начали расти
Мир
Трамп через суд потребовал восстановить свой аккаунт в Twitter
Экономика
Компании Москвы увеличили выпуск одежды более чем в три раза за год
Мир
Президент Индонезии открыл саммит G20 на острове Бали
Мир
Российские послы указали на неспособность рестрикций повлиять на суверенный курс РФ
Армия
Несколько сотен десантников из Ульяновска отправились в зону спецоперации
Мир
Макрон и Си Цзиньпин выступили за возобновление переговоров между РФ и Украиной

Кардиолог дала советы по защите от сахарного диабета

Кардиолог Шатунова призвала избавиться от лишнего веса, чтобы снизить риск развития диабета
0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-кардиолог Юлия Шатунова рассказала, как снизить уровень холестерина и уменьшить риск возникновения сахарного диабета.

Сахарная плата: на лечение диабета могут добавить 100 млрд рублей
Борьбу с заболеванием предлагается финансировать за счет акцизов на продажу газированных напитков

В беседе с порталом News.ru в понедельник, 14 ноября, врач отметила, что, прежде всего, следует отказаться от употребления продуктов с большим содержанием насыщенных жиров. К ним относятся яйца, красное мясо, кисломолочные продукты с повышенным уровнем жира, сало.

Помимо этого, отметила Шатунова, важным этапом улучшения здоровья является избавление от лишнего веса.

«Обязательно займитесь спортом, похудейте. После 35–40 лет это уже не только вопрос эстетики, это продление жизни», — приводит слова эксперта телеканал «360».

Врач пояснила, что лишний вес провоцирует развитие сахарного диабета второго типа и атеросклероза.

Также 14 ноября главный эндокринолог, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина рассказала, какие принципы питания необходимо соблюдать при сахарном диабете. По ее словам, в рационе должно присутствовать многообразие овощей. Кроме того, в питании должны быть и рыба, и растительные жиры, источники белков — птица, мяса, соевой белок, пишет НСН.

Врач предостерегла от перекусов сладкими кондитерскими изделиями, а также призвала быть осторожными со скрытыми сахарами, с сухофруктами, например, медом.

Ладыгина подчеркнула, что риск сахарного диабета можно снизить, изменив образ жизни, пишет RT.

Также 14 ноября врач-эндокринолог, диабетолог Европейского медицинского центра Анас Альфарадж перечислил неочевидные симптомы, говорящие о развитии сахарного диабета второго типа. К признакам диабета относятся медленное заживление ран, учащенное мочеиспускание, снижение веса без причины, выпадение волос, запах ацетона изо рта, ощущение сухости во рту и зуд кожи.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022