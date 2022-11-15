Кардиолог дала советы по защите от сахарного диабета

Врач-кардиолог Юлия Шатунова рассказала, как снизить уровень холестерина и уменьшить риск возникновения сахарного диабета.

В беседе с порталом News.ru в понедельник, 14 ноября, врач отметила, что, прежде всего, следует отказаться от употребления продуктов с большим содержанием насыщенных жиров. К ним относятся яйца, красное мясо, кисломолочные продукты с повышенным уровнем жира, сало.

Помимо этого, отметила Шатунова, важным этапом улучшения здоровья является избавление от лишнего веса.

«Обязательно займитесь спортом, похудейте. После 35–40 лет это уже не только вопрос эстетики, это продление жизни», — приводит слова эксперта телеканал «360».

Врач пояснила, что лишний вес провоцирует развитие сахарного диабета второго типа и атеросклероза.

Также 14 ноября главный эндокринолог, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина рассказала, какие принципы питания необходимо соблюдать при сахарном диабете. По ее словам, в рационе должно присутствовать многообразие овощей. Кроме того, в питании должны быть и рыба, и растительные жиры, источники белков — птица, мяса, соевой белок, пишет НСН.

Врач предостерегла от перекусов сладкими кондитерскими изделиями, а также призвала быть осторожными со скрытыми сахарами, с сухофруктами, например, медом.

Ладыгина подчеркнула, что риск сахарного диабета можно снизить, изменив образ жизни, пишет RT.

Также 14 ноября врач-эндокринолог, диабетолог Европейского медицинского центра Анас Альфарадж перечислил неочевидные симптомы, говорящие о развитии сахарного диабета второго типа. К признакам диабета относятся медленное заживление ран, учащенное мочеиспускание, снижение веса без причины, выпадение волос, запах ацетона изо рта, ощущение сухости во рту и зуд кожи.