Антироссийские ограничительные меры не способны оказать влияние на суверенный внешнеполитический курс России. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в российском посольстве в США.

Как указали дипломаты, новые санкции, инициированные Вашингтоном, отображают курс американской стороны на сохранение токсичной атмосферы вокруг российских предпринимателей.

Более того, американские диктат и шантаж играют против самого Вашингтона: так, юрисдикция США только теряет доверие.

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