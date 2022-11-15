Российские послы указали на неспособность рестрикций повлиять на суверенный курс РФ
Антироссийские ограничительные меры не способны оказать влияние на суверенный внешнеполитический курс России. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в российском посольстве в США.
Как указали дипломаты, новые санкции, инициированные Вашингтоном, отображают курс американской стороны на сохранение токсичной атмосферы вокруг российских предпринимателей.
Более того, американские диктат и шантаж играют против самого Вашингтона: так, юрисдикция США только теряет доверие.
Материал дополняется.