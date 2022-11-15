Макрон и Си Цзиньпин выступили за возобновление переговоров между РФ и Украиной
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон выступили за прекращение огня на Украине и возобновление мирных переговоров между Киевом и Москвой. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает телеканал CCTV.
«Нужно прекратить огонь, остановить конфликт и приступить к проведению мирных переговоров», — сказал Си Цзиньпин.
Как сообщает телеканал, Макрон в свою очередь заявил о готовности французской стороны вместе с Пекином «содействовать мирному глобальному развитию».
Накануне, 14 ноября, председатель КНР и президент США Джо Байден обсудили способы урегулирования украинского конфликта. По словам Си Цзиньпина, международному сообществу необходимо помнить, что для решения подобных кризисов нужен комплексный подход. Он добавил, что в таких конфликтах не бывает победителей.
Саммит лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Он уже прибыл к месту проведения саммита.
В саммите участвуют представители делегаций КНР, Турции, Индии, Аргентины, ЮАР, Австралии, Индонезии, Бразилии, Мексики, Японии, Кореи, Саудовской Аравии, Италии, Франции, Германии, Канады, Франции, России, а также ЕС и ООН.