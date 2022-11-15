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Санкции не стали препятствием для работы венгерских компаний в России

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Фото: Global Look Press/ZB/Jens Kalaene
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Россия и Венгрия смогли сохранить экономическое сотрудничество, несмотря на санкции: венгерские компании продолжают работать в России и «делают это весьма успешно». Об этом в интервью «Известиям» 15 ноября заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.

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По его словам, России импонирует прагматичный подход Венгрии, который «заметно отличается от русофобского большинства в Евросоюзе (ЕС)».

«Следует отметить, что, в отличие от многих зарубежных фирм, свернувших свою деятельность в нашей стране после начала СВО, венгерские компании продолжают работать на российском рынке и делают это весьма успешно», — отметил дипломат.

При этом он подчеркнул, что санкции, введенные ЕС в отношении нашей страны, отразились и на сотрудничестве между российскими и венгерскими компаниями. В частности, из-за сложностей во взаиморасчетах с венгерскими партнерами было вынуждено уйти с рынка этой страны АО «Трансмашхолдинг».

Компании пришлось продать долю в вагоноремонтном предприятии «Дунакеси» местному партнеру. Некоторые компании в этих условиях пересматривают сроки реализации совместных проектов либо приостанавливают работу по ним, заключил дипломат.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Венгрия не хочет быть втянутой в вооруженный конфликт»

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