Глава Евросовета призвал использовать саммит G20 для усиления давления на РФ

Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает саммит «Группы двадцати» (G20) инструментом для усиления давления на Россию. Об этом во вторник, 15 ноября, он заявил на пресс-конференции мероприятия, трансляцию которого политик опубликовал в Twitter.

«Саммит G20 необходимо использовать для усиления давления на Россию», — сказал, он, добавив в контексте ситуации вокруг Украины, что Устав ООН следует уважать всем участникам «большой двадцатки».

Саммит «большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября на индонезийском острове Бали. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не сможет участвовать в мероприятии.

14 ноября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с Россией важно вести совместные обсуждения, а не изолировать ее на саммите G20 в Индонезии.Накануне он выразил сожаление по поводу решения президента России Владимира Путина не принимать участие в саммите «большой двадцатки» (G20) в Индонезии.

Эти заявления звучали необычно на фоне статьи газеты The Telegraph 11 ноября о планах стран Запада приложить усилия для изоляции России на саммите G20 в Индонезии. Издание написало, в частности, что делегации ЕС и Великобритании намерены покинуть зал во время выступлений главы российского МИДа Сергея Лаврова.